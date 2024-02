Premiato il presepe della Cutuli: “Si cala nella realtà con la tragedia di Cutro”

“Il presepe si cala nella realtà attuale, mettendo in risalto una tragedia del mare avvenuta circa un anno fa a Cutro, ma che purtroppo continua a ripetersi, scatenata dall’immigrazione causata da guerre e divisioni fra i popoli”. Con questa motivazione è stato premiato il presepe realizzato dall’Istituto Cutuli di Crotone, che ha partecipato alla XXXIV Edizione del concorso presepe organizzato da Vivere In e che aveva come tema “Contemplanedo Gesù, il Principe della Pace. Del presepio vi avevamo parlato nell’articolo pubblicato lo scorso 20 dicembre e che vi riproponiamo:

“C’è la barca spezzata, ci sono le scarpette. C’è un biberon e tanti peluche. La scelta fatta dai docenti dell’Istituto Cutuli di Crotone, in particolar modo da quelli delle classi quinte della scuola primaria, è forte. Il messaggio arriva potente, come un pungo allo stomaco. Ma è necessario e dimostra come anche i bambini sono molto sensibili a questa tematica. “Inizialmente – spiegano le docenti – avevamo altre idee, ma abbiamo abbandonato tutto per seguire questa proposta. I ragazzi hanno lavorato in maniera commovente, abbiamo ampiamente parlato di quello che è successo. Loro sono straordinari”. C’è il Gesù che è nato, sopra bambini di varie nazionalità che lo proteggono, sorridenti. “Non è stato facile – rimarca una delle insegnanti, visibilmente commossa – ma ci stiamo rendendo conto che questo presepe sta andando oltre il suo valore didattico”.

E da questa mattina, proprio al centro, c’è anche un pezzo colorato della Summer Love, il caicco andato in frantumi all’alba del 26 febbraio scorso. Un ricordo triste, ma necessario. Per un Natale che sia innanzitutto all’insegna del ricordo dei “bambini per sempre”.