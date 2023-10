Pallanuoto, per Crotone esordio con l’Olympic Roma. Con la Lazio la prima in casa

Sono stati pubblicati i calendari ufficiali del campionato di Serie A2 di pallanuoto. La Rari Nantes Auditore Crotone sarà impegnata nel girone Sud insieme ad altre 11 squadre.

Esordio in trasferta per la squadra di mister Arcuri, che andrà a far visita all’Olympic Roma il 4 novembre, mentre la prima gara casalinga sarà sempre contro una compagine capitolina, la Lazio Nuoto.

“Man mano che l’esordio si avvicina – commenta il presidente, Vincenzo Arcuri – l’emozione cresce ogni giorno di più. A maggior ragione dopo che la Federazione ha reso pubblico il calendario. Siamo consapevoli che sarà davvero un campionato complicato, sotto tutti i punti di vista. Avremo i gradi della neopromossa e semi debuttante per l’intero campionato e dovremo fare sforzi enormi per poter rendere il confronto con società molto più blasonate della nostra quanto meno pari all’inizio di ogni partita: da lì in poi sono certo che sapremo farci valere”.

La squadra sta lavorando sodo per farsi trovare pronta all’esordio: la società ha fatto non pochi sacrifici per allestire una rosa all’altezza: “Abbiamo costruito, a parer nostro – aggiunge Arcuri – un organico di tutto rispetto. Con giocatori di ottima qualità e dai valori morali davvero spiccati. Persone perbene ed intelligenti che hanno immediatamente compreso cosa è Crotone e di cosa abbiamo bisogno. Siamo consapevoli che il nostro debutto in Serie A2 del 2018, sebbene partito sotto i migliori auspici, non ha dato i risultati sperati in termini di sviluppo e costruzione. Pertanto abbiamo lavorato tanto per poter modificare l’approccio a questo nuovo campionato iper competitivo e speriamo di poter ricavarne frutti durante l’arco della intera stagione – sia in termini di risultati ma soprattutto in termini di crescita di gruppo.

Il ritorno in città di molti dei nostri ragazzi, fuori per lavoro e studio, sono sicuro ci darà quel quid in più”. Il campionato di Serie A2 garantisce un livello davvero straordinario, la società ovviamente spera anche in una risposta positiva da parte della città: “Chiaramente stiamo provando ad allestire il miglior spettacolo possibile – chiosa il presidente – compatibilmente con le limitazioni del nostro impianto in modalità invernale, da offrire a tutti quanti vorranno venire ad assistere alle nostre partite casalinghe già a partire dalla gara con la Lazio. Abbiamo bisogno di tutti e soprattutto del nostro pubblico.