Pallanuoto: domani la super sfida tra Crotone e Canottieri Napoli

“La Canottieri avrà dalla propria parte il fattore campo, ma noi ci metteremo cuore, anima e voglia di vincere”. Non ha dubbi Luca Orlando, il grande ex di turno, in vista della gara che si disputerà domani a Napoli tra le prime della classe del campionato di Serie A2 maschile di pallanuoto. Il tarantino, ma crotonese d’adozione, mette in guardia i suoi compagni: “Abbiamo lavorato molto in settimana su quello che è stato il calo di attenzione che si è registrato nell’ultimo quarto dell’ultima gara e che poteva costarci caro. Inoltre rispetto alle due gare che abbiamo già giocato in questa stagione con la Canottieri sarà tutta un’altra storia, ma ci faremo trovare preparati”.

Terza gara in pochi mesi, frutto dell’errore del tavolo della giuria che di fatto annullò il primo pareggio, con la Rari Nantes Auditore che riuscì nel replay ad avere la meglio in maniera abbastanza netta. Domani però (inizio ore 16.30) le squadre ci arrivano appaiate in classifica e con un cospicuo vantaggio rispetto alla terza. Anche se mancano diversi turni al termine della stagione regolare il verdetto della sfida sarà comunque molto importante sia dal punto di vista del morale che della classifica, visto che sarà fondamentale arrivare primi nella regular season per godere di tutti i vantaggi negli spareggi finali.

Sarò, al di là del risultato, un match davvero di altissimo livello, tra le squadre che fino ad ora hanno dominato il girone sud del campionato di A2.