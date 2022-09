Ottime prestazioni degli atleti Sakro alla Stracassano

Domenica 28 agosto si รจ svolta la VIII^ Stracassano, nello splendido scenario dei Laghi di Sibari, che ha visto la partecipazione di 4 nostri atleti e che hanno portato a casa un’ottima prestazione:

๐™ˆ๐™ž๐™ข๐™ข๐™ค ๐™•๐™ž๐™ฏ๐™ฏ๐™–

๐™‡๐™ช๐™˜๐™ž๐™ค ๐˜ฟ๐™š ๐˜ฝ๐™ž๐™–๐™จ๐™š

๐˜พ๐™ค๐™ง๐™ž๐™–๐™ก๐™š ๐˜ฝ๐™š๐™ฃ๐™š๐™™๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™ค

๐™๐™–๐™ก๐™–๐™ง๐™ž๐™˜๐™ค ๐˜พ๐™–๐™ง๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™š

quest’ultimo arrivato 14′ assoluto e, per la terza volta in stagione, primo della Categoria SM55 si รจ cosรฌ laureato campione regionale.

Un risultato grandioso che inorgoglisce la SAKRO e soprattutto premia il tanto lavoro svolto dal nostro tesserato ogni giorno che nonostante i suoi impegni lavorativi, dedica con impegno piรน di un’ ora all’ atletica leggera con i suoi compagni di allenamento. Insomma, un vero esempio per i piรน giovani, i quali seguono giร alla lettera i suoi insegnamenti. E il nostro presidente Pino Talarico, nonchรฉ fratello di Carmine fa le sue congratulazioni:” Sono molto orgoglioso di lui e del risultato raggiunto.ย รˆ un premio che dร lustro alla nostra societร . L’ ennesima stagione convincente da parte sua e credo certamente che non sarร l’ ultima. Ha un carattere forte non molla, รจ un vero trascinatore. Continuiamo cosรฌ.