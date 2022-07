Il camice in cucina di Miriam Correggia: a colazione French Toast

Nuova puntata della nostra rubrica, in collaborazione con la nutrizionista Miriam Correggia. Consigli, ricette, suggerimenti per alimentarsi in maniera equilibrata, ma con gusto. Sulla pagina Instagram camice_in_cucina troverete di tutto.

Oggi French Toast!

Per due persone vi serviranno 4 fette di pane ( integrale, bianco, ai cereali, quello che preferite) 50 ml di albume, 50 ml di latte e cannella.

Unite l’albume con il latte e la cannella, e bagnate per bene le fette di pane. Mettete le fette di pane in una padella antiaderente fatta riscaldare per bene (se volete potete mettere un filo di olio, ma senza vengono buonissimi lo stesso… Io non l ho messo) e fateli abbrustolire. Quando hanno raggiunto la croccantezza che vi piace farcirli a piacere: yogurt, marmellata, crema di nocciole, frutta fresca/secca, miele.