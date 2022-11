Verso Crotone-Fidelis Andria: conosciamo i nostri avversari

di Giovanni Federico

Domenica allo Scida arriva la Fidelis Andria ultima in classifica. I pugliesi, in questo avvio di campionato, hanno collezionato soltanto 8 punti, frutto di una vittoria, cinque pareggi e ben sei sconfitte, anche se nelle ultime partite, gli andriesi hanno portato a casa due pareggi mostrando anche un bel gioco. I maggiori problemi infatti derivano dalla situazione societaria: nelle scorse settimane il presidente Roselli ha annunciato di voler vendere la società, inoltre l’allenatore Cudini è stato esonerato e il direttore sportivo Sandro Federico è stato sollevato dall’incarico.

La squadra è stata affidata al mister della formazione Primavera, il senegalese Doudou Diaw, che da giocatore ha vestito le maglie di Bari e Torino giocando anche in Serie A. L’undici di Doudou domenica scorsa ha ottenuto un buon pareggio contro il quotato Monopoli quarto in classifica, giocando a tratti un buon calcio e disponendosi in campo con un 3-5-2. Dunque a dispetto della classifica e della situazione societaria, arriverà a Crotone una squadra in un discreto stato di salute. La rosa della Fidelis è composta da giocatori molto giovani, sono tanti i ragazzi classe 98, 2000, 2001 e addirittura 2003 come Djibril. Soltanto due sono i giocatori di esperienza, il centrale difensivo Dalmazzi e il mediano Arrigoni che ha vestito in passato le maglie di Lecce e Cosenza.

Il punto forte dell’Andria è sicuramente il centrocampo, i gol infatti arrivano quasi tutti da questo reparto con Paolini, Urso e Candellori che hanno siglato due reti a testa. I giocatori di maggior talento a disposizione di mister Doudou sono l’ala destra Hadziosmanovic e l’attaccante olandese Bolsius che fa coppia in attacco col gigante croato Sipos. La Fidelis Andria è ovviamente un avversario abbordabile per gli uomini di mister Lerda, ma non bisogna sottovalutarli, in quanto a dispetto della classifica, nelle ultime due partite hanno pareggiato con squadre di buon livello come Gelbison e Monopoli.