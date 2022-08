Venerdì sera la presentazione alla città del Crotone calcio

In attesa dell’esordio in campionato, domenica prossima a Messina, dopo tre anni ritorno la presentazione del Crotone calcio. L’ultima in ordine di tempo è stata quella della stagione 2019-2020, culminata con la promozione in Serie A degli squali. La società pitagorica poco fa ha reso noto che “il nuovo Crotone sarà presentato ai tifosi venerdì 2 settembre, alle ore 21, presso Piazzale Ultras. Sarà l’occasione per conoscere dal vivo i protagonisti della stagione 2022/23: la Società invita tutti i cittadini, gli sportivi e tifosi a partecipare per condividere insieme un’emozionante serata”.