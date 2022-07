Proseguono i movimenti in entrata e in uscita della società pitagorica. Che poco fa ha comunicato di “Aver definito la cessione a titolo definitivo al Parma Calcio 1913 del centrocampista Nahuel Estevez.

Il calciatore si trasferisce in Emilia dopo una stagione nella quale ha collezionato 27 presenze in campionato.

La società ringrazia Nahuel per l’impegno profuso in maglia rossoblù e intende augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”