Rari Nantes Auditore: un 2023 perfetto, con nuovi sogni ancora da coronare

“Un anno da ricordare, ma vogliamo restare umili. Con i piedi saldi a terra, coltivando allo stesso tempo quei sogni ancora da realizzare”. Il 2023 della Rari Nantes Auditore è stato a dir poco straordinario: dalla vittoria del campionato di Serie B e la successiva promozione fino al primato solitario in A2. E le parole del presidente Vincenzo Arcuri dimostrano l’attitudine di una società improntata su valori importanti, indispensabili per raggiungere determinati obiettivi.

“Potremmo utilizzare aggettivi di ogni tipologia per esaltare i risultati sportivi conseguiti nel corso del 2023 – aggiunge – ma sappiamo che potremmo trovarci in un batter d’occhio a raccontare tutt’altro. Basta pensare che tutti i nostri successi di quest’anno sono partiti da una sconfitta casalinga – il 13 gennaio scorso – alla quale ha fatto seguito una reazione della società abbastanza ferma nei confronti della prima squadra: è evidente come sui singoli risultati sportivi, che determinano vittorie e sconfitte, non ci si possa fare troppo affidamento. Al contrario, e proprio qui sta il vero successo, il nostro più grande successo, da esaltare in ogni modo e da raccontare, come per la squadra, per l’organizzazione, per il gruppo di uomini e ragazzi, da quella fatidica sconfitta, sia stato un crescendo rossiniano di crescita umana (virtù, valori, sentimenti) e sportiva”.

Profilo basso, anche se i numeri parlano chiaro: record di punti conquistati, record di minor goal subiti, la vittoria del campionato di Serie B e la successiva promozione in serie A2, i successi dei ragazzi under ed il primo posto in solitaria in Serie A2. Tanto incredibile, quanto inverosimile, seppur finora meritato. “Sono conseguenza esclusiva – commenta il presidente – delle virtù e dei valori espressi da ogni singolo ragazzo che ha partecipato a quella sconfitta direttamente o indirettamente, comprendendone il significato. Per una società come la nostra, certamente presente sul territorio da quasi 80 anni, raccogliere tanta dedizione e attaccamento è motivo di vanto ed orgoglio: tutti hanno compreso che per vincere a Crotone è necessario dare il doppio di quanto chiunque possa dare vincendo altrove. I ragazzi lo hanno compreso, assimilato e da veri sportivi hanno eseguito uno spartito finora – il 2023 lo è stato – perfetto”.

C’è ancora una stagione sportiva da giocare, ma per il 2023 i ringraziamenti da parte di Arcuri sono sentiti e sinceri: “A tutti coloro che hanno creduto in noi e continuano a riconoscerci come strumento di rappresentanza del territorio in Italia: sponsor, partner, sostenitori, famiglie, tifosi. Un ringraziamento particolare voglio farlo alle istituzioni, Comune, Provincia, Coni Provinciale e Fin Calabria, che hanno sempre accompagnato i ragazzi nel raccontare i nostri risultati e nell’ esaltazione delle nostre gesta. Non potremo mai dimenticare la presenza del Sindaco e dell’Assessore allo Sport del Comune di Crotone oltre l’una di notte davanti al palazzo de Municipio al rientro dalla vittoriosa finale promozione di metà giugno. Un ringraziamento va porto a Confindustria Crotone ed al suo Presidente per la vicinanza e la stima più volte rappresentata e a Fenimprese – Presidente e Direttore Generale – per l’attenzione riservata ai nostri successi. Per ultimo consentitemi di ringraziare tutti i giornalisti, addetti tv, stampa, radio, che ci hanno concesso uno spazio comunicativo enorme.

Noi, attraverso il lavoro del nostro ufficio stampa, abbiamo provato a dare qualità alla nostra comunicazione, che è stato triplicato dall’attenzione riservataci”.

Infine un augurio: “Per un 2024 ancor più importante e soddisfacente dell’anno che è appena passato. L’anno che verrà per la Rari Nantes L. Auditore sarà certamente emozionante e tutto da vivere”.