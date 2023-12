Prova di forza della Rari Nantes che vola al primo posto in solitaria

La Rari Nantes Auditore non finisce mai! La squadra di mister Checco Arcuri sbanca anche Anzio e si porta in testa alla classifica, approfittando delle sconfitte casalinghe della Canottieri Napoli e dell’Ancona, prossima ospite alla piscina olimpionica. Pitagorici che dovranno ancora recuperare una gara, proprio con la Canottieri, ripartendo da 4-0 in proprio favore. Insomma, un inizio a dir poco straordinario per gli squali biancazzurri che ad Anzio hanno praticamente sempre comandato, anche se nei primi due quarti la gara è stata abbastanza equilibrata. Come spesso è accaduto in questa stagione il capolavoro arriva proprio nel terzo parziale, dominato per 3-1. Da segnalare il poker di Federico Lapenna, che insieme all’altro centroboa Deni Zovko hanno dominato quasi in tutti i duelli. Inutile spendere parole per Massimo Giacoppo, altri tre centri per lui. Ciò che colpisce di più, però, è la forza di un gruppo in cui ognuno valorizza l’altro, ragazzi che in gran parte si sono conosciuti solamente un paio di mesi fa ma che sembrano giocare insieme da una vita. La strada ancora è lunga, ma Crotone c’è e se la giocherà fino alla fine.

Questa mattina, inoltre, era arrivato anche un saluto speciale: quello del commissario tecnico Sandro Campagna, monumento della pallanuoto mondiale, che si è complimentato con gli atleti e con la società per il lavoro che stanno facendo.

ANZIO WATERPOLIS – RN AUDITORE CROTONE 9-11

(2-3)(3-3)(1-3)(3-2)

ANZIO WATERPOLIS: Serra, Campolongo (2), Musco, Rak, Mauriello, Calcaterra (3), Ferrante (2), Barberini (2), Boezi, Pisa, Fratarcangeli, Droghini, Trezza. Leoni. All.Mammarella

RN AUDITORE CROTONE: Ruggiero, Chiodo (1), Amatruda (1), Zovko, Candigliota, Tkac, Giacoppo (3), Spadafora, Lapenna (4), Privitera (2), Abela, Caliogna, Palermo. All. F. Arcuri

Arbitri: sigg Castagnola Luca, Rizzo Federica