Piscina, diritto di replica: “Gli atti erano stati redatti dall’ingegner Germinara”

Pubblichiamo, per diritto di replica, una lettera inviata alla nostra redazione dai legali dell’ingegner Giuseppe Germinara, ex dirigente del Comune di Crotone, pur precisando che quello pubblicato questa mattina era un comunicato stampa a nome di tre consiglieri comunali di Crotone:

“Gent,ma redazione, quali legali dell’Ing, Giuseppe Germinara (ex dirigente Comune di Crotone), con

la presente corre l’obbligo evidenziare che l’articolo apperso su Crotonenews in data odierna omette

di precisare che gli atti prodromici al deposito del decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza del

Tribunale di Crotone sono stati emessi dall’allora dirigente comunale Ing. Giuseppe Germinara e che

pertanto l’azione esecutiva successiva (decreto ingiuntivo e successiva costituzione a seguito di

opposizione ) era atto dovuto.

Gli atti amministrativi in questione erano stati redatti dall’Ing, Germinara Giuseppe nell’anno 2019.

Tale precisazione appare necessaria al fine di riportare nell’alveo della verità quanto scritto, in modo

fuorviante, nell’articolo a firma dei tre consiglicri comunali.

Certi della pubblicazione di tale doverosa precisazione si porgono