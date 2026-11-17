È l’equipaggio composto da Roberto Corigliano, Santo Luchetta e Giovanni Astorelli, dello Yachting Kroton Club, ad aggiudicarsi il Campionato Provinciale di Traina Costiera disputato domenica 15 novembre nelle acque antistanti Crotone. Il successo consente ai tre pescatori sportivi di conquistare l’accesso al Campionato Italiano 2027, dove rappresenteranno la provincia crotonese.

La competizione ha visto confrontarsi otto equipaggi, impegnati in due prove organizzate rispettivamente dallo Yachting Kroton Club e dalla Lega Navale Italiana di Crotone. Le imbarcazioni hanno lasciato il porticciolo della Lega Navale alle ore 7:00, con le attività di pesca proseguite fino alle 12:00 sotto la supervisione del giudice federale Luigi Campanaro.

A caratterizzare la giornata sono state condizioni meteorologiche differenti nelle due prove. La prima si è svolta con mare favorevole e vento debole, mentre nella seconda l’arrivo dello scirocco ha reso più impegnative le operazioni, determinando anche una diminuzione delle catture. La competizione si è comunque conclusa regolarmente.

La gara si è svolta con la tecnica del catch and release, che prevede il rilascio dei pesci dopo la cattura. Le prede, tutte appartenenti alla specie dei tonnetti alletterati, sono state conteggiate dagli ispettori presenti a bordo delle imbarcazioni.

Nella prima prova si è imposto l’equipaggio dello Yachting Kroton Club formato da Francesco Lumare, Alfredo Lumare e Ilde Spadafora, con 15 pesci. Secondo posto per Roberto Corigliano, Santo Luchetta e Giovanni Astorelli, sempre dello Yachting Kroton Club, con 13 catture. Terza posizione per Fausto Tricoli, Teodorico Marasco e Giuseppe Peluso della Lega Navale Italiana di Crotone, con cinque pesci.

La seconda prova ha invece visto prevalere Corigliano, Luchetta e Astorelli, che hanno totalizzato sei catture. Alle loro spalle si sono classificati Tricoli, Marasco e Peluso, con cinque pesci, mentre il terzo posto è andato a Vincenzo Pescatore, Graziano Iovine e Francesco Catrambone dell’Uccialì Fishing Team, con una cattura.

La graduatoria complessiva, determinata dalla somma dei piazzamenti ottenuti nelle due prove, ha premiato l’equipaggio Corigliano-Luchetta-Astorelli, primo con tre punti. I vincitori, a bordo dell’imbarcazione “Key Largo 26”, hanno preceduto Tricoli, Marasco e Peluso della Lega Navale Italiana, secondi con cinque punti, e Lumare, Lumare e Spadafora dello Yachting Kroton Club, terzi con sei punti.

Soddisfazione per lo svolgimento della manifestazione è stata espressa dai presidenti dei due circoli organizzatori, Gianni Liotti per la Lega Navale Italiana e Mimmo Mazza per lo Yachting Kroton Club. La competizione era stata precedentemente rinviata a causa delle condizioni meteomarine sfavorevoli.

Alla manifestazione hanno preso parte quattro equipaggi dello Yachting Kroton Club, tre della Lega Navale Italiana di Crotone e uno dell’Uccialì Fishing Team.

Gli organizzatori hanno inoltre rivolto un ringraziamento al delegato provinciale FIPSAS Mario Scicchitano, alla Capitaneria di porto di Crotone e alla Guardia di Finanza, presente nell’area di gara con una propria unità navale.

Per Corigliano, Luchetta e Astorelli l’appuntamento sarà ora con il Campionato Italiano di Traina Costiera del 2027, al quale parteciperanno in rappresentanza della provincia di Crotone.