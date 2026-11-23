Ventuno equipaggi in gara e una giornata dedicata alla pesca sportiva e al ricordo di una figura storica della marineria crotonese. Si è svolta domenica 22 novembre, nelle acque antistanti Crotone, l’ottava edizione del Trofeo “Salvatore Geremicca”, organizzato dalla sezione cittadina della Lega Navale Italiana.

Ad aggiudicarsi la competizione è stato l’equipaggio dell’imbarcazione “Boston 23”, composto da Francesco e Giusj Federico, che ha chiuso la gara con 11.850 punti, precedendo altri venti equipaggi partecipanti.

La manifestazione nasce per ricordare Salvatore Geremicca, conosciuto come “Salvatorino”, storico socio della Lega Navale di Crotone e punto di riferimento per generazioni di appassionati della pesca dalla barca. Una figura ancora oggi ricordata dai soci attraverso racconti, esperienze condivise e aneddoti legati alle sue catture e alla sua conoscenza del mare.

La giornata è iniziata alle prime luci dell’alba, con il ritrovo dei partecipanti sul molo della Lega Navale. Dopo la colazione e il briefing tecnico, alle 6.30 è stato dato il via alla competizione, che ha visto confrontarsi gli equipaggi della Lega Navale Italiana di Crotone e dello Yachting Kroton Club.

Le condizioni del mare hanno consentito il regolare svolgimento della gara, caratterizzata anche dalla presenza di numerosi esemplari di pesce azzurro, in particolare tonnetti alletterati, la cui presenza era stata segnalata nei giorni precedenti.

Soltanto nella fase conclusiva si è registrato un rinforzo del vento di libeccio, quando le imbarcazioni avevano già iniziato a fare rientro verso il porto.

Dopo quattro ore di pesca, la competizione è proseguita in banchina con le operazioni di pesatura e l’attribuzione dei punteggi, che hanno determinato una classifica finale piuttosto ravvicinata.

Sul gradino più alto del podio sono saliti Francesco e Giusj Federico, a bordo del “Boston 23”, con 11.850 punti. Secondo posto per Gaetano Zurlo e Daniele Correale sull’imbarcazione “Dorado 20”, che hanno totalizzato 10.750 punti.

Terza posizione per Mario Trapasso e Lello Perrotta, equipaggio del “Path Finder”, con 10.600 punti. Tutti e tre gli equipaggi premiati appartengono alla sezione crotonese della Lega Navale Italiana.

A Gaetano Zurlo e Daniele Correale è andato anche il riconoscimento speciale per la migliore preda, grazie alla cattura di una cernia del peso di 3.550 grammi. L’applicazione del coefficiente previsto dal regolamento, pari a tre, ha attribuito alla cattura un punteggio di 10.650 punti.

La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione, alla quale hanno partecipato anche Maria Renata ed Eleonora, figlie di Salvatore Geremicca, che hanno consegnato il trofeo al vincitore Francesco Federico.

Al di là dei risultati agonistici, l’appuntamento ha rappresentato un’occasione di incontro per gli appassionati della pesca sportiva e per i soci della Lega Navale, riuniti nel ricordo di una persona che ha lasciato un segno nella storia dell’associazione.

Con l’ottava edizione, il Trofeo Salvatore Geremicca rinnova così una tradizione che unisce la passione per il mare alla memoria di uno dei suoi protagonisti più ricordati dalla comunità nautica crotonese.