Quattro medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo. È il bilancio della Freedom to Play ASD di Crotone al Trofeo Nazionale Anassilao di pattinaggio artistico a rotelle, disputato sabato 21 e domenica 22 novembre a Reggio Calabria. Un risultato che ha visto sette delle dieci atlete schierate dalla società crotonese conquistare un posto sul podio.

La manifestazione, organizzata da Italica Sport, ha riunito associazioni e atleti provenienti da diverse regioni italiane, offrendo due giornate di competizioni e confronto tra le società partecipanti.

La Freedom to Play si è presentata all’appuntamento con dieci pattinatrici, come previsto dal regolamento di partecipazione dell’evento, raccogliendo risultati positivi in diverse categorie.

A conquistare il primo posto sono state Tania Affrancolio, nella categoria PP B 2015, Matilde Gullo nella PP D 2015, Emma Marino nella PP D 2017 e Francesca Riillo nella GP A 2010 e precedenti.

La medaglia d’argento è andata a Chloè Maiolo, seconda classificata nella categoria GP A 2015-2016, mentre Paola Menzano e Nicole Crugliano hanno conquistato il bronzo, rispettivamente nelle categorie PP D 2014 e GP B 2013.

Buoni piazzamenti anche per le altre tre atlete impegnate nella competizione. Rosanna Siracusa ha chiuso al quarto posto nella categoria GP A 2015-2016, Emily Mussari si è classificata quinta nella GP B 2016 e Marianna Greco ha ottenuto la sesta posizione nella stessa categoria.

Per la società crotonese, il bilancio della trasferta rappresenta il risultato del lavoro svolto durante i mesi di preparazione, tra allenamenti, impegno delle atlete e attività dello staff tecnico. Particolare soddisfazione è stata espressa anche per i piazzamenti ottenuti nelle categorie con un maggior numero di partecipanti e un livello tecnico più avanzato.

Il presidente della Freedom to Play ASD, Manuel Greco, ha voluto dedicare le medaglie conquistate alle istituzioni crotonesi che hanno sostenuto l’attività dell’associazione, contribuendo a mettere a disposizione delle atlete spazi più adeguati per gli allenamenti.

Greco ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra società sportive e istituzioni per favorire la crescita dei giovani e lo sviluppo delle discipline sportive sul territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’assessore comunale allo Sport, Luca Bossi, per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti delle esigenze delle associazioni.

La partecipazione al Trofeo Nazionale Anassilao si conclude dunque con sette medaglie e tre ulteriori piazzamenti tra il quarto e il sesto posto, risultati che la Freedom to Play considera un riconoscimento del percorso di preparazione intrapreso dalle proprie atlete e dai loro allenatori.