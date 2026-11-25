Cambia la classifica, migliora il risultato. Infinity Crotone conquista il secondo posto nella graduatoria a squadre del Trofeo Nazionale Anassilao di pattinaggio artistico, a seguito della rettifica ufficiale che ha modificato il piazzamento inizialmente comunicato. La società pitagorica, che aveva festeggiato il terzo posto, sale così sul secondo gradino del podio su un totale di 13 società provenienti da diverse regioni italiane.

A rendere significativo il risultato è il bilancio delle prestazioni individuali: tutte le 15 atlete crotonesi impegnate nella competizione hanno conquistato una medaglia, per un totale di otto ori, cinque argenti e due bronzi.

Dieci le pattinatrici i cui risultati hanno contribuito alla determinazione del punteggio nella classifica generale di società, con sei vittorie, due secondi posti e due terzi posti.

Nel dettaglio, i risultati delle atlete valide ai fini della graduatoria a squadre:

– Rita Macrì – 1° posto, categoria Giovani Promesse B (2015-2016);

– Gioia Benedetta Mungari – 1° posto, categoria Giovani Promesse C (2013-2014);

– Sara Trocino – 1° posto, categoria Primi Passi C (2017);

– Marika Panucci – 1° posto, categoria Primi Passi D (2014);

– Alessandra Raffaele – 1° posto, categoria Primi Passi C (2018);

– Krystel Astorino – 1° posto, categoria Primi Passi B (2014);

– Anna Arabia – 2° posto, categoria Giovani Promesse B (2013-2014);

– Alessia Guareri – 2° posto, categoria Giovani Promesse A (2010 e precedenti);

– Emma Castellano – 3° posto, categoria Primi Passi A (2020);

– Gemma Libonati – 3° posto, categoria Primi Passi D (2015).

A questi piazzamenti si aggiungono quelli delle altre cinque rappresentanti di Infinity Crotone, regolarmente iscritte alla manifestazione ma i cui risultati non concorrevano alla definizione della classifica di società. Anche per loro sono arrivate cinque medaglie, di cui due d’oro e tre d’argento:

– Fabiola Scandale – 1° posto, categoria Giovani Promesse B (2013-2014);

– Silvana Barbara – 1° posto, categoria Primi Passi B (2017);

– Elisa Sacco – 2° posto, categoria Primi Passi B (2017);

– Francesca Costantino – 2° posto, categoria Primi Passi B (2015);

– Sara Paradisone – 2° posto, categoria Primi Passi D (2015).

Il secondo posto ottenuto nella competizione nazionale si aggiunge alla vittoria conquistata lo scorso anno in ambito interregionale, segnando una nuova tappa nel percorso sportivo della società crotonese.

L’allenatrice Daniela Rotondo ha espresso il proprio ringraziamento a quanti hanno provveduto alla rettifica della graduatoria, riconoscendo il piazzamento effettivamente conseguito dalla squadra.

Infinity Crotone archivia dunque la partecipazione al Trofeo Nazionale Anassilao con tutte le proprie atlete sul podio e il secondo posto nella classifica generale a squadre, un risultato che premia il lavoro svolto dal gruppo e dallo staff tecnico.