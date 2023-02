Pallanuoto, Rari Nantes Auditore in trasferta a Salerno per l’ultima di andata

Nella nona ed ultima giornata del girone di andata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di SERIE B 2022/2023 – GIRONE 4, con la Rari Nantes L. Auditore che sarà ospite presso la piscina “S. Vitale” di Salerno del Circolo Nautico, squadra attualmente quinta in classifica con 13 punti in coabitazione con i Muri Antichi Catania.

Per comprendere l’importanza degli incontri in calendario sabato 18 febbraio basterà riportare la classifica attuale del Girone 4: R.N.L. Auditore 21 punti, Arechi Salerno 19, Waterpolo Lions Napoli 16, UniMe 15, CN Salerno e Muri Antichi Catania 13, Polisportiva Acese 10, Etna Sport 6, Ortigia Academy Siracusa 3, Brizz Nuoto Catania 1.

Gli squali pitagorici, da capolista, andranno a Salerno a sfidare una quadra reduce dal pareggio rocambolesco (forse meritavano la vittoria) nel derby di sabato scorso contro la R.N. Arechi Salerno. La formazione salernitana vice capolista dell’Arechi Salerno andrà in Sicilia ospite della UniMe, che viene da ben tre vittorie consecutive. La Waterpolo Lions Napoli sarà di scena a Catania ospite della Polisportiva Acese. I Muri Antichi Catania sfideranno l’Etna Sport in uno dei Derby catanesi caratteristici di questo Girone della Serie B ed infine tra Brizz Catania e Ortigia Academy Siracusa sarà scontro salvezza.

Un risultato positivo a Salerno per i pitagorici del presidente Vincenzo Arcuri, quindi, sarebbe davvero importante, visto che chiuderebbero il girone di andata da capolista.

Maros Tkac (attaccante slovacco, in foto) rappresenta quanto difficile sia il campionato di Serie B quest’anno: “Sabato abbiamo incontrato e battuto uno delle squadre più forti dell’intero campionato di Serie B, d’altronde chi retrocede dalla Serie A ha un vantaggio enorme inizialmente in termini di intensità e approccio alle gare rispetto a chi è in Serie B. Abbiamo conquistato tre punti importantissimi che ci hanno consentito di piazzarci al primo posto in classifica in solitaria. In queste ultime partite stiamo dimostrando di crescere di giocata in giocata consci dei nostri errori sui quali stiamo lavorando in ogni singolo allenamento per eliminarli.”.“Siamo ancora all’inizio del viaggio verso l’obiettivo prefissato dalla società ad inizio anno – aggiunge – Questo Girone 4 ci sta regalando partite importanti: molti simili a quelle che si giocherebbero in Serie A. Peraltro durante la pausa natalizia abbiamo giocato un’amichevole contro una squadra di Serie A2 la Waterpolo Palermo battendoli e dimostrando anche a noi stessi quanto possiamo essere una buona squadra.

Sono stato accolto calorosamente sia dalla squadra che dalla società. Di questo non posso che essere grato. Sono felice di poter giocare qui e rappresentare al meglio questo club. Spero che le mie prestazioni possano aiutare la squadra a vincere.”.

Appuntamento pertanto a sabato, ore 16.00, presso la Piscina comunale di Salerno “S. Vitale”: l’Auditore Crotone sarà ospite della C.N. Salerno nella nona e ultima giornata del girone di andata del Campionato Nazionale Maschile di Serie B – Girone 4.

La società informerà i suoi tifosi circa la possibilità di assistere all’incontro attraverso una diretta streaming.

SETTORE GIOVANILE

UNDER 12 e UNDER 14

Il weekend sportivo dell’Auditore Crotone proseguirà in trasferta anche nella giornata di domenica 19 febbraio. A Lamezia Terme saranno impegnate le compagini UNDER 12 e UNDER 14 che sfideranno nella loro terza giornata dei campionati di categoria i pari età della Arvalia Lamezia Terme a partire dalle ore 10.30 presso l’impianto comunale di Lamezia Terme.