Pallanuoto, Rari Nantes Auditore chiamata alla prova UniMe

Nella quattordicesima giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di SERIE B 2022/2023 – GIRONE 4 sabato prossimo, alle 14.30, la Rari Nantes L. Auditore ospiterà presso la Piscina Olimpionica comunale di Crotone la SSD Unime Messina, attualmente quarta in classifica con 24 punti e impegnata nella lotta per la conquista di uno dei quattro posti riservati alle squadre che potranno partecipare ai playoff promozione.

Gli squali pitagorici sono reduci dalla splendida, vibrante e importantissima vittoria di sabato scorso a Salerno sulla diretta concorrente R.N. Arechi che consente, ai ragazzi di mister Arcuri, di mantenere il primo posto in classifica in solitaria, aumentando a cinque punti di vantaggio proprio sulla formazione salernitana. Un distacco che garantisce un pieno di fiducia, autostima e voglia in vista della partita di sabato prossimo. La sconfitta con l’Ortigia Academy Siracusa non ha scalfito le sicurezze acquisite nelle precedenti sette vittorie consecutive e soprattutto può considerarsi un mero incidente di percorso che per fortuna non ne ha compromesso il percorso, anche se ovviamente in questo periodo è vietato abbassare la guardia.

L’Unime Messina arriverà a Crotone con grandissima fiducia frutto della vittoria di sabato scorso contro i Muri Antichi Catania, diretta concorrente alla conquista dei playoff, e con le certezze acquisite in queste ultime giornate fruttuose di risultati e prestazioni positive. Si può dire che le due squadre si conoscono davvero bene essendo rispettive sparring partner al mercoledì: si allenano insieme, provano insieme, e sono cresciute insieme. Se questo da un lato potrebbe essere un vantaggio dall’altro potrebbe risultare un boomerang. La compagine messinese è composta da giocatori di livello assoluto e da atleti in grado di migliorare tantissimo in questo campionato, tanto da poter dimostrare di essere considerati di ottimo livello per la categoria. Avranno voglia e determinazione di portare a casa lo scalpo della prima in classifica ma soprattutto di mettere ulteriori punti alla propria classifica.

“La vittoria di Salerno è stata fondamentale. La volevamo ad ogni costo – dichiara il vice capitano Simone Sibilla (in foto) – per distaccarci definitivamente dalle altre squadre e mantenere il primo posto, assicurandoci in un secondo momento i playoff da capolista. La sconfitta contro l’Ortigia Academy ci è servita molto. E dico questo perché gare come quelle servono proprio a dare una scossa alla squadra e a far capire che nulla è dovuto ma ogni partita è a se, indipendente dalla squadra avversaria e bisogna lottare fino alla fine, rimanendo umili e concentrati per ottenere il massimo della performance di gara. Ci siamo posti un obiettivo a inizio stagione e stiamo facendo di tutto per ottenerlo, c’è tantissimo entusiasmo all’interno della squadra, si sente e si vede in ogni allenamento che facciamo. Per questo dobbiamo mantenere la barra della concentrazione sempre dritta.

Siamo abbastanza determinati e affamati di tutto quello che ci aspetterà. All’interno del gruppo, il mio ruolo comporta grandi responsabilità, mi sento abbastanza a mio agio, e sono pronto a dare qualunque tipologia di contributo dovesse servire. Si sente proprio che ad ogni partita siamo tutti uniti e compatti, pronti a schierarci per affrontare chiunque, e forse è proprio questo il nostro punto di forza, al di là delle caratteristiche individuali. Queste peculiarità rendono tutto più semplice alla crescita di squadra. La fine del campionato non è lontanissima perciò ora bisogna rimanere concentrati più che mai e mettere a fuoco il nostro obbiettivo principale, soltanto così riusciremo a raggiungere ciò che ci siamo posti.”.

Appuntamento pertanto a sabato, ore 14.30, presso la Piscina olimpionica di Crotone: il match andrà in onda sui canali social della società.

AUDITORE YOUNG

UNDER 12 e UNDER 14

Domenica prossima, dalle ore 10.00 in poi, gli squaletti biancoazzurri ospiteranno i pari età della Italica Sport Reggio Calabria in un concentramento di gare che dirà se i ragazzi dell’Under 12 avranno acquisito quei fondamentali della pallanuoto su cui tanto stanno lavorando, divertendosi insieme ai loro tecnici, istruttori e preparatori, e se gli under 14 stanno dando seguito alla crescita individuale e di squadra che se vorranno li condurrà nei prossimi anni a competere ai l