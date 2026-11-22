La pallanuoto nazionale torna protagonista a Crotone. Sabato 21 novembre, nella piscina coperta del Centro Federale FIN, si è disputata la prima giornata del campionato di Serie B maschile 2026/2027, con la Smile Cosenza Pallanuoto che ha superato la Bellator Frusino per 12-10 al termine di un incontro combattuto e deciso soltanto negli ultimi istanti.

La sfida tra la formazione calabrese e quella di Frosinone ha regalato un confronto equilibrato, caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte e da un’intensa battaglia agonistica. A poco più di un minuto dalla conclusione, infatti, il punteggio era ancora fermo sul 10-10. Il Cosenza è riuscito a trovare il gol del vantaggio nelle battute finali, prima di fissare il risultato sul 12-10 grazie a un tiro di rigore realizzato allo scadere.

Una partita che ha segnato anche il ritorno di una competizione nazionale di pallanuoto nell’impianto crotonese, destinato a ospitare numerosi altri appuntamenti nel corso della stagione.

Particolarmente soddisfatto Francesco Graziano, direttore del Centro Federale FIN di Crotone, che ha sottolineato il valore sportivo e organizzativo dell’evento.

«Quella di ieri è stata una giornata davvero speciale per il nostro Centro Federale e per tutta la città di Crotone. Finalmente abbiamo avuto nuovamente il piacere di ospitare un evento di pallanuoto nazionale di grande livello, con atleti di qualità e due squadre che hanno regalato uno spettacolo straordinario».

Graziano ha evidenziato anche l’intensità della partita, definendola superiore alle aspettative per un incontro di Serie B, e la correttezza dimostrata dalle due formazioni.

Tra gli atleti scesi in acqua figuravano anche giocatori con esperienze nei campionati nazionali di categoria superiore. Tra questi Mattia Conti, che in passato ha militato nella pallanuoto crotonese, rappresentando un collegamento con la tradizione sportiva della città.

L’appuntamento ha inoltre consentito di mettere in evidenza le potenzialità del Centro Federale FIN, che grazie alla copertura pressostatica della piscina può ospitare attività agonistiche anche durante i mesi invernali.

«Ospitare una partita di questo livello nel mese di novembre, con la nostra piscina coperta dalla struttura pressostatica, dimostra che il Centro Federale di Crotone può e deve essere un punto di riferimento per la pallanuoto e per gli sport acquatici durante tutto l’anno», ha dichiarato il direttore.

Quella del 21 novembre, tuttavia, non resterà una giornata isolata. La Smile Cosenza Pallanuoto ha infatti scelto la struttura crotonese come campo di casa per tutte le partite interne del campionato di Serie B maschile 2026/2027, attraverso un accordo per l’utilizzo della vasca.

Nei prossimi mesi arriveranno quindi a Crotone diverse formazioni del panorama nazionale, tra cui Acquachiara, Rari Nantes Napoli, Waterpolo Bari, Cesport Italia, Nuoto 2000 Napoli e Unime Messina.

Una scelta che permetterà alla città di ospitare con continuità incontri di livello nazionale e di valorizzare ulteriormente un impianto legato alla tradizione degli sport acquatici.

«Il nostro obiettivo è fare del Centro Federale FIN di Crotone non soltanto un luogo dove praticare sport, ma anche un punto di riferimento per gli eventi sportivi e l’agonismo a livello regionale e nazionale», ha aggiunto Graziano.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 5 dicembre, quando la Smile Cosenza Pallanuoto affronterà il Nuoto 2000 Napoli nella piscina del Centro Federale FIN di Crotone.