Pallanuoto, la Rari Nantes Auditore vince e allunga in classifica

Un solo punto separa la Rari Nantes Auditore dal primo posto in classifica al termine della stagione regolare. L’affermazione in casa della Brizz, fanalino di coda del torneo e la contestuale sconfitta dell’Arechi Salerno, ha portato a otto i punti di vantaggio dei pitagorici a tre giornate dalla fine. Poi partirà la volata promozione, in cui sarà importante anche questo piazzamento, maturato grazie ad un campionato davvero straordinario per gli squali biancazzurri.

Sabato scorso Crotone non ha avuto problemi nel regolare i siciliani della Brizz, ormai condannati alla retrocessione, ma che hanno cercato in ogni modo possibile di mettere in difficoltà la capolista. I ragazzi di mister Arcuri hanno voluto mettere subito le cose in chiaro, conducendo il match fin dalle prime battute e gestendo senza particolari problemi. Qualche sbavatura difensiva, dovuta anche ad un comprensibile calo di tensione, ha fatto incassare ai pitagorici qualche gol evitabile, ma nel complesso quella dei crotonesi è stata un’ottima gara. Troppo il divario tra le due formazioni in campo, anche se comunque lo spettacolo per chi ha assistito alla gara è stato gradevole.

Soddisfatto della gara anche il giovane Giuseppe Ursino, centrovasca classe 2003: “La squadra sta lavorando bene ed abbiamo ottenuto una vittoria più che meritata – ha detto a fine gara – anche se sicuramente avremmo potuto incassare qualche gol in meno con un pizzico in più di attenzione. In ogni caso stiamo migliorando ancora, soprattutto in attacco stiamo trovando più soluzioni e più ordine. Ho segnato due gol e sono contento, ma alla fine quello che importa davvero è sempre la prestazione di squadra”.

BRIZZ-RARI NANTES AUDITORE 19-7

BRIZZ: Ricci, Anazalone, Cavallaro, Pulvirenti, Leonardi, Dato, Andelic, Anfuso, Saeli, Stivala, Catania, Castorina. Tpv: Giuffrida.

RARI NANTES KR: Sibilla, Amatruda (3), Abela(2), Zovko(2), Cusmano(2), Tkac(2), Giacoppo(3), De Lucia(1), Ursino(2), Candigliota, Gerace, Caliogna(2), Palermo. Tpv: Arcuri.