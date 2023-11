Pallanuoto: la Rari Nantes Auditore pronta all’esordio

Ci siamo! La Rari Nantes Auditore Crotone è pronta per l’esordio nel campionato di Serie A2 di pallanuoto. Sabato prossimo alle 15.00, al Foro Italico, gli squali biancazzurri guidati da mister Checco Arcuri affronteranno l’Olympic Roma, una delle squadre attrezzate per fare una stagione di vertice. Dopo gli ottimi test dei giorni scorsi, quindi, si inizia a fare sul serio, anche perché adesso ogni gara mette in palio punti pesanti e nessuno ha intenzione di lasciare qualcosa per strada. “Siamo pronti – conferma il capitano, Giuseppe Candigliota (foto) – carichi e motivati per questa nuova stagione. Abbiamo fatto qualche test e le risposte sono state ottime, è ovvio che da adesso in poi conteranno soprattutto i risultati”. Sabato a Roma qualcuno indosserà per la prima volta, ufficialmente, la calottina della Auditore, per altri invece si tratta di un vero e proprio ritorno al passato. Rispetto all’anno scorso sono arrivati diversi atleti di spessore, che hanno iniziato la stagione con il piede giusto: “Si sono integrati immediatamente – conferma Candigliota – si tratta di ragazzi perbene e che, sono sicuro, ci daranno una grande mano da ogni punto di vista”. Il capitano, poi, torna sulla gara di sabato: “Per ottenere un risultato positivo dovremo mantenere ben chiara la nostra idea di gioco, la nostra impostazione. Ci vorrà tanta intensità e organizzazione, in questo modo potremo dare del filo da torcere a chiunque”.

La squadra è partita per Roma già nella giornata di giovedì, prima della gara di campionato ci sarà un test match e un common training, che daranno le ultime indicazioni utili al tecnico Arcuri.

Ma la società pitagorica nel fine settimana sarà impegnata anche con la formazione Under 18 – Juniores A, impegnata a Santa Maria Capua Vetere con un torneo Interregionale di ottimo livello. “Sono entusiasta – di poter iniziare questo tipo di avventura per la prima volta con questo gruppo – afferma uno degli atleti under più rappresentativi, Davide De Lucia – In precedenza ho avuto modo di assaporare questo ambiente e posso affermare con certezza che questo percorso, sarà decisamente più impegnativo rispetto agli scorsi anni”.

Insieme alla Rari Nantes ci saranno le formazioni di Serie A, la voglia di far bene dei pitagorici è tanta in un torneo di altissimo livello: “Siamo lieti di far parte di questo campionato – aggiunge – Il nostro girone ci permette di confrontarci con alcune tra le migliori società a livello giovanile, questo, affiancato alla nostra determinazione, gioverà inevitabilmente alla crescita della squadra”.