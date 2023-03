Pallanuoto, Crotone si prepara al big match di sabato

Si avvicina il big match. Nella tredicesima giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di SERIE B 2022/2023 – GIRONE 4 la Rari Nantes L. Auditore sarà ospite presso la Piscina comunale “S. Vitale” di Salerno della Rari Nantes Arechi Salerno, attualmente seconda in classifica con 28 punti. Una partita che rappresenta lo snodo cruciale, per entrambe, del campionato. Troppo importante per entrambe le formazioni arrivare primi in classifica, visto che il vantaggio del campo nella semifinale playoff e nella eventuale finale sarebbe sicuramente un dettaglio non da poco.

Entrambe le squadre arriveranno all’incontro deluse, amareggiate, arrabbiate per le sconfitte patite nell’ultima giornata di campionato, rispettivamente contro l’Academy Ortigia Siracusa e i Muri Antichi Catania. Un risultato negativo, sia per Crotone che per Salerno, rappresenta e rappresenterà una perdita di opportunità: i pitagorici quella di allungare sulla seconda in classifica mentre i salernitani di scavalcarli.

Il valore dei campani è di assoluto livello, notevole e riconosciuto da tutti. Un roster con trascorsi da serie superiori che compone una squadra abituata a giocare a livelli altissimi e scontri importanti come quello che si disputerà sabato a Salerno. Ben preparati fisicamente e ottimamente organizzati in acqua.

All’andata Salerno ebbe la capacità di vincere a Crotone sottolineando appieno i difetti dei pitagorici e infliggendo alla squadra di capitan Candigliota una sconfitta davvero significativa. Da li in poi, infatti, gli squali biancazzurri hanno svoltato in termini di prestazioni e di risultati, ottenendo sette vittorie consecutive. In vista di sabato, quindi, c’è tanta viglia di riscatto e di vincere una gara che quasi certamente consegnerebbe alla Rari Nantes Auditore il primo posto in classifica al termine della stagione regolare.

“La sconfitta di sabato scorso – dichiara il presidente Vincenzo Arcuri – è oggettivamente un passo indietro: in termini di risultati certamente, in termini di prestazione ma soprattutto per quanto riguarda l’approccio al match. Avevamo avuto questo difetto all’inizio del campionato, dovuto principalmente a problemi di amalgama. La sconfitta dell’andata proprio contro l’Arechi Salerno ne rappresentava la sintesi: infatti da allora in poi la squadra si è espressa su ottimi livelli anche in partite complicate come quelle di Messina, Salerno, e quella casalinga contro i Muri Antichi, portando sempre a casa il risultato e issandosi al primo posto in classifica con pieno merito. Al contrario, la sconfitta contro l’Academy Siracusa è stata del tutto inaspettata e fa davvero male al morale. E forse rappresenta sarà utile per fare un bel bagno di umiltà e ripartire più forti di prima. Adesso è il momento della concentrazione, dello stare e ragionare d’insieme; non possiamo in alcun modo derogare ai principi fondamentali del nostro gruppo. Abbiamo un obiettivo sportivo prefissato e siamo nella condizione di poterlo raggiungere senza stare ad aspettare i risultati dei nostri competitor. Da qui a fine campionato ci aspettano sei finali. Sabato sarà la prima di queste sei e vale davvero tanto. Anche in termini di rivincita sportiva per quanto accaduto all’andata. Sono certo che la squadra saprà reagire nella giusta maniera e performare come sa.”.

Appuntamento pertanto a sabato, ore 16.00, presso la Piscina comunale “S. Vitale” di Salerno:

La società informerà i propri supporter circa la trasmissione in diretta streaming dell’incontro sui propri canali social.