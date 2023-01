Padel: domenica l’iniziativa gratuita Genitori-Figli

La “Padel Mania” sta contagiando proprio tutti, spopolando anche a Crotone e in provincia. Uno sport che pian piano sta coinvolgendo anche i più piccoli, grazie anche ad alcune iniziative realizzate proprio per far conoscere questo movimento in continua crescita. Iniziative come quella che si terrà domenica prossima, 15 gennaio a partire dalle 15.00, al Centro Sportivo Academy di Crotone. Una serie di partite genitori-figli, in cui ci si potrà divertire in modo del tutto gratuito, facendo conoscere soprattutto ai più piccoli lo splendido mondo del padel. A disposizione ci saranno i tecnici Maria Teresa Fantasia e Giuseppe Falbo, pronti a dare supporto e a dare tutte le spiegazioni del caso. Quello di domenica sarà il terzo incontro dopo quelli che si sono già tenuti nei giorni scorsi alla Casa de Padel e al Centro Sportivo Macrillò e che hanno riscosso un grande successo.