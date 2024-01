Ottime prove per i master della Kroton Nuoto a Catania

Quattro atleti master della Kroton Nuoto sono stati tra i protagonisti del diciottesimo Trofeo Sant’Agata, che si è svolto nei giorni scorsi a Catania. In vasca per la società pitagorica sono scesi Gisella Condemi, Luca Vrenna, Francesco Garofalo e Alessandro Capozza, che hanno fatto registrare riscontri cronometrici molto incoraggianti.

Un ottimo test prima delle finali regionali che si terranno a Cosenza nel prossimo fine settimana e che vedranno ai nastri di partenza quasi tutti gli atleti master crotonesi. Per i tecnici sono arrivate ottime risposte visto che le prestazioni sfoderate hanno confermato un ottimo stato di forma che lascia ben sperare in vista delle imminenti gare, in funzione delle quali si è lavorato duramente nei mesi scorsi. Segnali positivi quindi per il gruppo che adesso andranno a Cosenza con l’obiettivo di migliorarsi da ogni punto di vista.