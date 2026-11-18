Si conclude senza medaglie, ma con indicazioni utili in vista dei prossimi appuntamenti, la partecipazione dell’ASD Accademia Karate Crotone alla Open League di Roma 2026, disputata al PalaPellicone di Ostia. La manifestazione ha riunito oltre 1.500 atleti in rappresentanza di 314 società, impegnati per tre giorni nelle competizioni di kata e kumite delle categorie Under 14, Cadetti, Junior e Under 21.

Per la formazione crotonese, la trasferta romana ha rappresentato un’occasione di confronto in un contesto nazionale particolarmente competitivo, con l’obiettivo di migliorare i piazzamenti e consolidare la propria presenza nelle classifiche di categoria.

Tra gli atleti dell’Accademia Karate Crotone, Antonio Oliverio mantiene una posizione tra i primi venti del ranking Under 21, occupando l’11° posto. Anselmo Greco si colloca invece al 31° posto nella classifica Under 16.

Restano tra i primi trenta delle rispettive categorie anche Vittorio Simbari, che si attesta al 21° posto nel ranking Under 18, e Simone Paturzo, 22° nella graduatoria Under 21.

La trasferta ha inoltre segnato l’ingresso nel ranking Under 21 di altri due atleti crotonesi: Sofia Pignataro, che occupa la 59ª posizione, e Andrea Cafarda, al 71° posto.

Il bilancio della società evidenzia dunque alcuni piazzamenti significativi, pur in assenza di risultati da podio. Per gli atleti crotonesi, la competizione ha rappresentato anche un’opportunità per individuare gli aspetti sui quali intervenire nel prosieguo della preparazione.

«Ci poteva stare qualcosa in più», hanno commentato i tecnici Luigi Migliarese e Gino Greco, sottolineando la necessità di lavorare su alcuni elementi tattici per migliorare il rendimento nelle prossime gare.

Secondo i due allenatori, gli atleti sono consapevoli degli aspetti da perfezionare e del lavoro necessario per compiere ulteriori progressi nelle rispettive classifiche.

A chiudere al primo posto nella graduatoria generale per società della Open League di Roma è stata la Shirai Club San Valentino, formazione campana che ha conquistato cinque medaglie d’oro, due d’argento e tre di bronzo.

Archiviata la competizione di Ostia, l’Accademia Karate Crotone guarda ora al prossimo impegno agonistico: il Campionato Italiano Esordienti, in programma a fine novembre in Lombardia. Un nuovo appuntamento sul quale la società concentrerà il lavoro delle prossime settimane.