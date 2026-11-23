Due medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo. È il bilancio dell’ASD NuotatoriKrotonesi all’11ª edizione del Trofeo Flegreo Master, disputata domenica 22 novembre alla piscina Felice Scandone di Napoli. A conquistare i cinque podi sono stati Franco Garofalo e Salvatore Suppa, protagonisti nelle rispettive categorie.

La manifestazione ha richiamato numerose società sportive provenienti da tutta Italia, con 825 atleti impegnati nelle diverse gare in programma.

Particolarmente positivo il risultato di Franco Garofalo, che nella categoria Master M70 ha conquistato tre medaglie. Il nuotatore crotonese si è imposto nei 50 metri dorso e nei 50 metri rana, ottenendo due primi posti, ai quali ha aggiunto la medaglia d’argento nei 200 metri dorso.

Due podi anche per Salvatore Suppa, impegnato nella categoria Master M65. Per lui sono arrivati il secondo posto nei 100 metri farfalla e il terzo nei 200 metri dorso, risultati che hanno contribuito ad arricchire il medagliere della società.

La trasferta napoletana si è quindi conclusa con cinque medaglie complessive in altrettante gare disputate dai due rappresentanti della NuotatoriKrotonesi.

I risultati ottenuti confermano la continuità dell’attività agonistica della società crotonese nel settore Master, dove la preparazione atletica e la partecipazione alle competizioni rappresentano elementi centrali del percorso sportivo.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Fonte, che si è congratulato con Garofalo e Suppa per le prestazioni offerte e per aver rappresentato la NuotatoriKrotonesi nella manifestazione nazionale.

Per i due atleti, intanto, è già tempo di guardare al prossimo impegno. Dal 6 all’8 dicembre torneranno infatti a Napoli, ancora nella piscina Felice Scandone, per prendere parte al Campionato Italiano Invernale Master.

Un nuovo appuntamento nel quale Garofalo e Suppa cercheranno di dare continuità ai risultati ottenuti al Trofeo Flegreo, confrontandosi nuovamente con gli atleti delle rispettive categorie.