Mogos: “Questo è un grande gruppo… dovreste vederci in allenamento. E magari segno al derby”

Al rientro da titolare Vasile Mogos, che oggi compie trent’anni, ha sfoderato una prova maiuscola, confermando di essere un calciatore di categoria superiore nonostante sia stato schierato da Lerda su una fascia, quella sinistra, che non è propriamente la sua. Propositivo nel primo tempo, prezioso nella fase difensiva nel finale. Un giocatore di grande personalità, che sicuramente sarà prezioso nel prosieguo della stagione degli squali. “L’arbitraggio ci interessa poco, dobbiamo sempre avere il giusto atteggiamento e rimanere uniti come abbiamo sempre fatto. Anche dopo la sconfitta di Foggia, c’era chi pensava che quella sarebbe stata una svolta negativa, dovrebbero vederci in allenamento invece. Il miracolo di Crespi sul mio colpo di testa? La sensazione è che, forse, avrei potuto fare meglio io. Magari ci riuscirò in un’altra partita”.

Magari nel derbyssimo: “Magari al derby o un’altra ancora, l’importante è che la palla vada dentro, può segnare anche uno stewart per quanto mi riguarda. Per quanto mi riguarda sono contento dell’occasione che il mister mi ha concesso, ho lavorato per questo, a destra a sinistra o in porta mi farò sempre trovare pronto. Potrò sbagliare un cross o un tiro, di sicuro l’atteggiamento sarà sempre quello che chiede il mister”. Punteggio pieno e nessun gol subito in casa dagli squali fino ad ora, un risultato davvero straordinario: “Non ci accontentiamo mai, anche in allenamento se prendiamo gol ci arrabbiamo, sappiamo di essere una squadra importante ma va sempre dimostrato in campo. Adesso vogliamo passare il turno in Coppa Italia, è questa la nostra mentalità che ognuno deve avere dentro”.