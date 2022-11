Massimo Bisceglia alla maratona di New York: “Un sogno che si avvera” per il pediatra maratoneta

Un evento ed una data che l’atleta 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞𝙢𝙤 𝘽𝙞𝙨𝙘𝙚𝙜𝙡𝙞𝙖, atleta della Sakro Crotone, ha ormai ben impressi nella mente e nel cuore. Un sogno nel cassetto che si avvera” commenta così il protagonista. “Partecipare alla maratona più famosa, più importante e più dura (l’ho scoperto solo correndola) è stato davvero emozionante. “Più di 50000 partecipanti tra professionisti e amatori, di cui 2200 italiani, si sono dati appuntamento nel quartiere di Staten Island per attraversare tutti e 5 i distretti di New York fino a Manhattan – Central Park.

“Quando ho iniziato a correre nel 2018, dietro incoraggiamento di due cari amici, ho trovato una nuova passione, un mio spazio nonostante il lavoro con i piccoli pazienti mi prendesse gran parte del tempo.

Arrivare alla fine della maratona incoraggiato da una folla immensa, la gioia e l’orgoglio di rientrare in hotel ed essere salutato da tutti come un “supereroe” non si possono descrivere.

Grazie NewYork per tutte le emozioni, grazie SAKRO per la guida ed il sostegno.”