Lerda: “Vittoria di gruppo, queste sono partite da chiudere prima”

“Abbiamo portato a casa la partita tutti insieme, quando non le chiudi è normale soffrire un po’ nel finale. Se c’è una cosa che dobbiamo migliorare è il cinismo sotto porta, perché abbiamo creato diverse situazioni importanti per andare a fare gol ma non ci siamo riusciti. Ci stiamo lavorando parecchio in settimana. Ci saranno momento in cui, forse, riusciremo a portare a casa le gare con meno difficoltà. Al di là di questo sono molto soddisfatto della squadra e di come si è comportata, il gruppo va pienamente elogiato”.

Soddisfatto, ovviamente, Franco Lerda, che si gode la quarta vittoria in classifica e il primato solitario, anche se questo aspetto per il momento sembra non interessarlo: “Siamo ancora alla quarta partita, c’è ancora un’intera stagione da giocare. Per noi era importante iniziare in un certo modo per tutte le cose che abbiamo detto fino ad ora”. Crotone bravo a interpretare anche i vari momenti della gara: “Il nostro è un ottimo gruppo, anche l’atteggiamento di chi gioca meno è ottimo e questo alla fine ti porta punti preziosi. Abbiamo voluto vincere la partita, alla fine non ricordo nemmeno queste grandi parate di Branduani, ma rimane il fatto che dobbiamo chiuderle prima”.

Per quanto riguarda il turnover nell’interesse di tutti, soprattutto dei calciatori, bisogna valutare bene le condizioni fisiche. Faccio due nomi su tutti: Tumminello e Bernardotto in questo momento non possono stare in campo più di un certo numero di minuti. È un processo graduale”.