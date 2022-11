Lerda: “Partita importante per i nostri tifosi tra due squadre top della categoria”

“Arriviamo bene a questo derby, incontriamo una squadra che insieme a noi e ad altre tre i quattro lotteranno per la vittoria del campionato. Ci sono i presupposti per fare una bella partita, ci siamo preparati bene. Per quello che hanno dimostrato le squadre sarà molto importante anche la prima parte di gara”. Sono le parole del tecnico del Crotone, Franco Lerda, il giorno prima del derby con il Catanzaro. Il tecnico, inoltre, al di là dei sistemi di gioco ha le idee abbastanza chiare: “Saranno fondamentali i duelli, che alla fine determinano le partite. Chi avrà la capacità di rimanere di più dentro alla partita avrà la possibilità di ottenere un risultato positivo. Sono due top club sicuramente, insieme ad altre squadre del girone”.