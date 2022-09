Lerda: “Juve Stabia squadra organizzata”

“Sarà una partita molto difficile, contro una squadra molto organizzata, soprattutto nella fase di non possesso. Mantengono le linee molto strette e quindi non sarà facile trovare i varchi giusti, allo stesso tempo sappiamo cosa bisogna fare per mettere nelle condizioni i nostri calciatori di esprimersi al massimo delle loro potenzialità. Se fino ad ora la Juve Stabia ha subito così poco non è un caso, ci vorrà una prestazione importante da parte di tutti”. Sono queste le dichiarazioni del tecnico del Crotone Franco Lerda prima della sfida di domani con la Juve Stabia. Nel corso della conferenza pre gara il tecnico ha aggiunto: “È ovvio che probabilmente dovremmo essere più cinici, anche perché quando non si mette al sicuro il risultato le partite rimangono sempre in bilico e ci sono tante varianti che entrano in gioco. Allo stesso tempo sono convinto che noi non abbiamo questo problema, bisogna rimanere sereni e lavorare come stiamo facendo senza nessun allarmismo”.

Ci sarà anche qualche rientro importante per Lerda: “Kargbo dopo le due partite giocate con la nazionale è rientrato ieri sera e si è allenato con la squadra, quindi è a disposizione. Ci sarà anche Carraro che tra i convocati, a parte Panico che è squalificato gli altri sono disponibili”.