Lerda: “Con il Monterosi gara insidiosa. Contento dell’entusiasmo che si è ricreato”

“Le partite sono tutte insidiose e questa lo sarà sicuramente, il Monterosi ha giocatori importanti e di spessore. Una squadra solida con un allenatore per bene, serio e che prepara molto bene le partite. Per quanto riguarda i tifosi fa piacere aver iniziato in un certo modo, sta ritornando quella vera passione e noi siamo i primi ad essere soddisfatti, quindi abbiamo un motivo in più per fare bene”. Sono le parole con le quali il tecnico del Crotone, Franco Lerda, che nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara con il Monterosi ha aggiunto: “Loro vengono da un risultato negativo e quindi vorranno immediatamente rifarsi, inoltre è una squadra composta da calciatori importanti e ci saranno diverse insidia da affrontare. Per quanto ci riguarda invece abbiamo ancora un giorno per cercare di recuperare qualche calciatore acciaccato”.