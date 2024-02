La Kroton Nuoto master brilla alle finali regionali con 37 ori, un record italiano e 8 regionali

Ben 37 medaglie d’oro, 7 d’argento e 2 di bronzo. E ancora 1 record italiano e 8 record regionali per un terzo posto finale nella classifica a squadre. Risultati straordinari per la Kroton Nuoto, che alle Finali Regionali Master, che si sono tenuti lo scorso fine settimana a Cosenza, ha fatto incetta di medaglie, dimostrando ormai di essere diventata una realtà consolidata anche in questo settore, che continua ad avere una crescita importante da ogni punto di vista. Spicca in particolare il terzo record italiano consecutivo strappato da Salvatore Sinopoli, che polverizza quello precedente fissando il cronometro nei 100 Farfalla M70 sul 1’ 18’’ 26, ben 3 secondi in meno rispetto al primato. Grande affermazione anche della staffetta 4×50, formata da Blaconà, Scerra, Vrenna e Capozza che conquista oro e record regionale. Gli altri sono opera di Luca Vrenna nei 200 farfalla e 400 misti, Francesco Garofalo nei 400 misti e 800 stile libero e Antonio Rodio nei 400 stile libero. Ai nastri di partenza si sono presentati 24 atleti della Kroton Nuoto, che ha dovuto fare a meno di qualche tesserato per qualche noia fisica dell’ultimo momento.

Alla fine è arrivato un terzo posto (23 le società che hanno partecipato alle Finali regionali) che soddisfa in pieno il direttore tecnico della Kroton Nuoto, Roberto Fantasia: “Sapevamo di essere a buon punto, durante le ultime settimane sono arrivati ottimi segnali e a Cosenza abbiamo confermato quanto di buono stiamo facendo. È ovvio che non vogliamo accontentarci, continuano ad arrivare record italiani e regionali, ma la voglia di migliorarsi è sempre tanta e continueremo a lavorare con lo stesso impegno per avere altre grandi soddisfazioni”.