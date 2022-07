La crotonese Sabrina Loiacono convocata nella nazionale di Flag football

“È con grande orgoglio che rendiamo noto che la nostra atleta, Sabrina Loiacono, farà parte dei 12 convocati nel Blue Team, la rappresentativa italiana di flag football femminile. La Nazionale diretta dall’Head Coach Omar Passera, sarà in raduno dal 3 luglio prossimo presso il centro di preparazione olimpionico di Roma e partirà poi alla volta dell’Alabama (USA) per partecipare ai World Games, le olimpiadi della disciplina organizzate in collaborazione con la NFL”. È quanto si legge sul sito degli Achei di Crotone.

Sabrina Loiacono, #50: “A parole non riesco a descrivere tutte le emozioni che provo. Sono immensamente felice e soddisfatta di aver raggiunto questo traguardo. L’Italia si è qualificata tra le migliori otto nel mondo e avrà la possibilità di competere per l’oro ai World Games, in Alabama. I world games rappresentano il massimo della competizione per atleti di tutto il mondo e il flag football verrà presentato e sponsorizzato da NFL e avrà una visibilità mondiale.

Ho lavorato ogni giorno per migliorare e crescere, dal momento in cui ho toccato la palla ovale per la prima volta. Non avrei mai immaginato di riuscire a raggiungere questo obiettivo ma alla fine il duro lavoro ripaga sempre. Sarà un onore per me indossare la maglia azzurra e far parte del blue team e sono grata per questa bellissima opportunità.

Ora solo concentrazione, lavoro e tutti a tifare Italia.”