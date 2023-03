Kroton Nuoto, ottime prove ai campionati Indoor di Cosenza

Si conclude la prima parte della stagione agonistica degli esordienti della Kroton Nuoto con i Campionati Regionali Indoor 2023 a Cosenza, con la società pitagorica che ha partecipato con 8 giovani atleti.

Buone le prove dei ragazzi che riescono a migliorare i propri tempi nelle gare già affrontate precedentemente, dimostrando una crescita continua che lascia ben sperare per il resto della stagione. In particolare sono da segnalare il 4° posto di Bauleo Noemi nei 100 rana con 1:38.10, di De Raffele Loris nei 200 stile libero con 2:33.20 e della staffetta femminile 4×100 mista, composta da Tiano Beatrice, Bauleo Noemi, Arditi Giulia e Biase Veronica che riesce a chiudere in 6:18.20. Buona la prova degli altri componenti della squadra, Baiamonte Mattia, Lettieri Raffaele e Gambino Eva, capaci di migliorarsi in ogni gara disputata. Soddisfatto anche il tecnico Proietto: “I risultati ottenuti in queste finali sono il naturale traguardo di un percorso lento ma costante di miglioramento, che i ragazzi stanno seguendo da quando abbiamo riaperto quasi un anno fa, dopo le innumerevoli vicissitudini che tutti sappiamo. Non posso che essere contento e veramente soddisfatto di come sono andati e sono fiducioso che le finali estive regaleranno grandi soddisfazioni”.