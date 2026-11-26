Lorenzo Oliverio, Daniele Lucente e Giuliano Scandale rappresenteranno l’Accademia Karate Crotone alla finale nazionale del Campionato Italiano Esordienti, riservato agli atleti di 13 e 14 anni, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre al PalaElachem di Vigevano, in provincia di Pavia.

La competizione vedrà la partecipazione di 722 karateka provenienti da 292 società sportive italiane, che hanno conquistato l’accesso alla fase nazionale attraverso le qualificazioni regionali.

Ultimata la preparazione sotto la guida del maestro Rosario Stefanizzi, i tre giovani atleti crotonesi si apprestano ad affrontare la trasferta lombarda con l’obiettivo di conquistare un posto sul podio nelle rispettive categorie.

Ad accompagnarli saranno i tecnici Luigi Migliarese e Antonio Oliverio, che seguiranno gli atleti nel corso delle gare delle due specialità, kata e kumite.

La manifestazione prenderà il via sabato 28 novembre alle ore 9 con le eliminatorie e le finali di kata maschile e femminile, previste fino alle 13. Dalle 13:30 alle 21 spazio al kumite, con eliminatorie, ripescaggi e finali delle categorie maschili -38, -43, -68, -75 e +75 kg e delle categorie femminili -45, -56 e -68 kg.

Domenica 29 novembre, dalle 9 alle 18, il programma proseguirà con le restanti categorie di kumite: -48, -53, -58 e -63 kg per il settore maschile e -35, -40, -50, -62 e +68 kg per quello femminile. Per i tre rappresentanti dell’Accademia Karate Crotone, l’appuntamento di Vigevano costituisce un’importante occasione di confronto con i coetanei provenienti da tutta Italia e una nuova tappa del loro percorso di crescita sportiva.

Alla vigilia della partenza, il direttivo della società crotonese ha rivolto un augurio ai propri atleti e a tutti i partecipanti alla manifestazione nazionale.