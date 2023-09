Karate: l’AKC pronta per il corso specifico in vista degli esami di Dan per Cinture Nere.

Riparte l’attività dell’Accademia Karate Crotone che si accinge già ad organizzare la trasferta per il primo appuntamento dopo la breve pausa estiva. Infatti, domenica 10 settembre si terrà il Corso propedeutico per gli esami regionali di graduazione Cinture Nere, in programma presso il centro tecnico provinciale di Cosenza a San Marco Argentano, luogo in cui confluiranno Atleti e Tecnici della Calabria targata FIJLKAM. Il Team dell’AKC che prenderà parte all’evento sarà composto dal Tecnico Angelo Arditi, candidato agli esami per Cintura Nera 3° dan; gli atleti Luca Candigliota e Simone Sicilia per il grado di 2° Dan; Andrea Cafarda, Antonio Oliverio, Francesco Scicchitano e Francesco Altomonte per la graduazione a 1° dan. Il corso propedeutico di preparazione agli esami di DAN (gradi progressivi delle cinture nere), consente di affinare quanto appreso nella “Forma”(Kata) e nella rispettiva applicazione(Bunkai), nella tecnica “Fondamentale”(Kihon) e nella capacità di “Interazione” (Kumite), e quindi colmare le rispettive lacune sotto la supervisione di Tecnici specializzati; inoltre, il superamento di questo momento consente di ricevere il pass per poter partecipare agli esami finali in programma a fine ottobre.

Dirigenti e Tecnici della Accademia Karate Crotone formulano ai partecipanti il più sincero in bocca al lupo nella certezza che il gruppo crotoniate farà, come sempre, la sua bella figura.