Nuovo traguardo per l’Accademia Karate Crotone, che festeggia la promozione di Emanuel Lo Iacono e Vincenzo Vutera al grado di cintura nera 4° dan. I due atleti crotonesi hanno superato gli esami nazionali di graduazione organizzati nello scorso fine settimana presso il Centro Olimpico “Matteo Pellicone” di Ostia Lido.

La sessione, dedicata ai candidati ai gradi di 4°, 5° e 6° dan, ha riunito karateka provenienti da diverse realtà sportive italiane, chiamati a sostenere le prove previste dal programma federale FIJLKAM.

Per il conseguimento del 4° dan è richiesto un percorso di preparazione tecnica e una permanenza minima di quattro anni nel grado precedente. Gli esami comprendono diverse prove pratiche, dai fondamentali del kihon all’esecuzione dei kata, passando per il bunkai, ovvero l’applicazione delle tecniche contenute nelle forme tradizionali, fino agli esercizi di azione e reazione e al kumite, il combattimento controllato.

Lo Iacono e Vutera hanno affrontato l’intero programma d’esame, superando le valutazioni teoriche e pratiche e ottenendo punteggi che hanno consentito a entrambi di conseguire il nuovo grado.

Tra i docenti convocati nell’ambito della sessione nazionale figurava anche il maestro Francesco Bellino, già responsabile del Centro Tecnico Calabria e in passato legato all’Accademia Karate Crotone.

Per i due karateka, il riconoscimento rappresenta un ulteriore passaggio in un percorso sportivo caratterizzato anche da risultati agonistici ottenuti in competizioni nazionali e internazionali.

Emanuel Lo Iacono vanta un palmarès di sei medaglie d’oro, sei d’argento e nove di bronzo. Vincenzo Vutera ha invece conquistato un oro e sette argenti, l’ultimo dei quali ottenuto alla Coppa Italia Master 2026.

Soddisfazione è stata espressa dai vertici dell’Accademia Karate Crotone, che hanno sottolineato il valore del risultato raggiunto dai due atleti.

«Da tutto il direttivo dell’AKC giungono le più vive congratulazioni per questo ennesimo traguardo, che rafforza ulteriormente la qualità tecnica delle nostre cinture nere», ha dichiarato il maestro Rosario Stefanizzi.

Alle congratulazioni si è aggiunto il presidente della società crotonese, maestro Enzo Migliarese, che ha evidenziato come il conseguimento del 4° dan rappresenti una nuova tappa del percorso di crescita tecnica.

«Questa promozione rappresenta solo l’inizio di un nuovo e importante percorso che durerà almeno altri cinque anni», ha affermato Migliarese.

La promozione di Lo Iacono e Vutera arricchisce così il gruppo delle cinture nere dell’Accademia Karate Crotone, confermando l’impegno della società nella formazione tecnica dei propri atleti.