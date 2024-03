Impresa di Danilo Ruggiero che vince la mezza maratona di Salsomaggiore Fontanellato

Una domenica perfetta, come nei sogni migliori, forse anche di più. Danilo Ruggiero ha compiuto un qualcosa di incredibile vincendo la sua prima mezza maratona in quel di Salsomaggiore Fontanellato, un successo che ripaga sacrifici e rinunce e che dà coraggio ai più giovani di inseguire i propri sogni. Il runner crotonese ha staccato il traguardo in 1h 7′ 59″, mettendo dietro di sé Davide Angilella (1h 08′ 17″) e Cristian Ciobanu (1h 08′ 18″), mentre nella categoria femminile ha vinto Roberta Scabini (1 h 21′ 34″) e in seconda e terza posizione ecco Margherita Vitali ( 1h 23′ 22″) e Carlotta Vecchi(1′ 25′ 46″).

Continua quindi il super inizio di stagione del classe 1991, che dopo essersi qualificato ai campionati italiani di cross che si disputeranno a Cassino e aver conquistato un terzo posto nel corto cross di 3000 m, aggiunge alla sua bacheca questa grande vittoria, migliorando anche il Personal Best di 1 h 10′ 44″ ottenuto a Pisa nel 2022 e per chi si intende di atletica leggera, sa che non è di certo semplice vincere una mezza maratona, migliorando il proprio tempo addirittura di più due minuti. Tra l’ altro non c’è da dimenticare la bella figura fatta alla Half Maratona Tirana lo scorso ottobre, con il settimo posto conquistato contro atleti di caratura internazionale. Obiettivo quindi raggiunto, che di certo non sfama Danilo Ruggiero che non ha alcuna intenzione di smettere qui, dopo essere tornato a correre, vincere e splendere con l’ A.s.d Circolo Minerva.

Un momento aspettato tanto tempo che finalmente è arrivato, in una giornata di sport unica e affascinante, così come dice lo stesso Ruggiero al suo suo arrivo alla “𝘎𝘢𝘻𝘻𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘗𝘢𝘳𝘮𝘢”: “Negli ultimi 300 metri il calore del pubblico è stato fondamentale per ritoccare il mio tempo personale. Questa è la prima volta che corro la ” Verdi Marathon” ed è stato bellissimo con la musica in sottofondo, la banda che suona e la gente lungo la strada a sostenerci.”