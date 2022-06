Il Giro dell’Italia a Vela Nastro Rosa farà tappa a Crotone dal 23 al 26 giugno

Farà tappa a Crotone, dal 23 al 26 giugno prossimi, il Giro dell’Italia a Vela Nastro Rosa, promosso dalla Marina Militare. Si tratta di un format sportivo “italiano”, innovativo e spettacolare. Un tour di importanza internazionale lungo le coste e i fari del Mediterraneo. Una serie di eventi velici multi-disciplina, in un concept esclusivo tutto “italiano” composto da tappe che toccheranno alcune delle più belle località costiere italiane e del Mediterraneo”. Tra queste appunto Crotone.

“Le attività del 2022 – si legge sul sito ufficiale – partono dalla seconda edizione del MARINA MILITARE NASTRO ROSA, la regata a vela intorno all’Italia, che fa tappa nelle più belle località di mare del Paese ed è l’unica che si articola sulle tre discipline con 10 team composti da Offshore, Inshore e Boards.

Questo evento di Grande Comunicazione e Sport sarà accompagnato, nel corso del 2022, da altri EVENTI D’ELITE, nazionali ed internazionali, portatori degli stessi valori. Eventi inclusivi, un uomo e una donna a bordo, dedicati all’Offshore utilizzando i Beneteau Figaro3, barche pensate apposta per questo tipo di regate di alto livello.

Particolarmente apprezzata nel 2021 è stata Marina Militare Nastro Rosa Veloce, LA PIU’ LUNGA REGATA DEL MEDITERRANEO, una vera sfida per le 1492 miglia nautiche non stop del percorso che per la data di svolgimento (metà novembre di ogni anno).

La novità del 2022 sarà lil Campionato del mediterraneo FEMMINILE offshore, una prima mondiale che vedrà solo equipaggi composti da due veliste a bordo di ogni barca a contendersi il titolo. Un anno pieno di avventure, che offre la possibilità di promuovere il proprio Brand insieme ad importanti contenuti e valori Istituzionali ed Ambientali”.

(Foto ig Nastro Rosa)