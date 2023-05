Il 3 giugno la gara podistica Capocolonna-Crotone

Anche quest’anno la città di Crotone potrà ospitare la IX edizione, della gara podistica “Trofeo Pasquale Senatore”, che vedrà partecipare atleti runners provenienti da ogni parte della Calabra e non solo.

Un evento atteso ogni anno, un’occasione per dare lustro alla nostra città, che può vantare di essere la casa di Pitagora, nonché la dimora di atleti greci, tra i più gloriosi del tempo e tra i quali, Milone, simbolo di resistenza e perseveranza.

La gara sarà competitiva ed è attesa per sabato 3 giugno, con ritrovo alle ore 16:00 stante il Piazzale Ultras, dove saranno accolti dagli organizzatori e dove saranno condotti fino al promontorio di Capocolonna, con partenza prevista per le ore 18:00 dalla Chiesetta, ivi ubicata. Inoltre, la partecipazione è prevista solo per tutti gli atleti tesserati FIDAL.

In quel pomeriggio, in occasione dell’evento, la strada sarà chiusa al traffico, (in attesa dell’ordinanza, verranno resi noti i dettagli, circa la viabilità, in seguito), pertanto, si invita la popolazione al massimo della collaborazione per consentire a questi atleti di poter godere dei 10 km più belli della Calabria, quando a circa metà del percorso i loro occhi potranno ammirare la vista del mar Jonio, lambire la nostra costa, e a quel punto, quando termineranno la loro performance, lasceranno in questa città non solo i loro sudori, ma anche il loro cuore, con la voglia di tornare a farci visita e confermare che la “Capocolonna-Crotone” è una delle gare più partecipate del circuito in Calabria e perché no! Per ricordare a noi stessi che Crotone merita una chance per rialzarsi.