Golemic: “Doppietta dedicata a mia moglie. Grazie anche ai nostri tifosi”

Ha appena tagliato il traguardo delle cento presenze con la maglia del Crotone, un giocatore che probabilmente non centra nulla con la Serie C, ma che ha deciso di rimanere per amore della maglia. Vladimir Golemic ha deciso la sfida con il Monopoli, grazie alla sua doppietta di testa messa a segno nel giro di pochi minuti nel primo tempo: “Sono contento – ha detto il capitano a fine gara – soprattutto per la vittoria che la squadra ha ottenuto.

È la mia prima doppietta e sono davvero soddisfatto. C’era tanta gente allo stadio, ci hanno dato una grande mano anche quando abbiamo incontrato qualche difficoltà nel secondo tempo. Una dedica? Sicuramente a mia moglie che deve partorire proprio in queste ore, non vediamo l’ora”. Mercoledì primo big-match della stagione: “A Pescara sarà tosta, ci aspetta un’altra battaglia, dobbiamo recuperare in fretta per prepararla al meglio”.

(Foto FcCrotone)