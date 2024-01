Giocando a basket nel ricordo di Egidio Carbone

Grande successo per il V Memorial Egidio Carbone che si è svolto domenica 7 gennaio al Palakrò di Crotone. Sessanta ragazzi tra i 5 e 14 anni hanno partecipato al triangolare organizzato dalla ASD New Team 2000 per ricordare lo storico presidente Carbone all’insegna del minibasket. Tre infatti le società presenti dopo il forfait dell’ultimo momento della ASD Andiamo di Chairavalle per motivi di salute, ovvero Polisportiva Punta Alice, Jonica Basket e New Team 2000. Si ringraziano le autorità presenti: per il Comune di Crotone, che ha patrocinato l’evento, l’Assessore allo Sport Luca Bossi e il presidente della commissione sport e cultura, Fabrizio Meo; per il Coni, la delegata provinciale Francesca Pellegrino e per la Federazione Italiana Pallacanestro il delegato provinciale Giancarlo Satiro. Quest’ultimo si annovera tra gli “ex New Team” presenti insieme a Ugo Maeran, Gabriele Taverna, Paolo Perziano, Mirko Perticone, Giorgio Faccioli e Samir Mouflih, solo per fare alcuni nomi. Alcuni di loro si sono esibiti in un 3v3 davanti al pubblico dei giovanissimi e delle famiglie. Tanti gli amici che hanno voluto lasciare un ricordo sportivo e personale di Egidio Carbone, tra cui il presidente della polisportiva Punta Alice di Cirò Marina Fuscaldo e Santino Mariano, responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Al termine della manifestazione, taglio della torta per i 30 dalla fondazione della New Team 2000 e un arrivederci al prossimo anno!