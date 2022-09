Ghirelli, presidente della Lega di Serie C: “Il Governo inserisca le società nel nuovo decreto”

“Veniamo da due anni di pandemia difficilissimi, in cui non ci sono stati incassi. I presidenti di Serie C si sono sobbarcati costi notevoli e ora sopraggiunge l’aumento del costo dell’energia. Per questo motivo, abbiamo cercato di giocare molte partite alla luce del sole, ma in alcuni casi non è stato possibile per problemi climatici. Inoltre, collaboriamo con i comuni per i progetti di energia rinnovabile”. È quanto ha dichiarato, nel corso di una trasmissione televisiva, il presidente della Lega di Serie C, Francesco Ghirelli. Il numero uno della Lega, di cui fa parte anche il Crotone Calcio quest’anno, ha preso in esame alcuni casi, come quello di Ancona, dove il costo delle utenze è lievitato del 500 percento. L’auspicio di Ghirelli è quello che le società vengano inserite nel nuovo decreto Draghi, in uscita nella giornata di domani.