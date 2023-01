Fine settimana perfetto per la Rari Nantes Crotone: vittoria e primo posto in classifica

Vittoria e primo posto in classifica. È stato un fine settimana perfetto per la Rari Nantes Auditore Crotone, che approfitta della prima sconfitta stagionale dell’Arechi Salerno maturata nell’anticipo della sesta giornata e il gioco dopo aggancia i campani grazie alla larga vittoria sulla Brizz Waterpolo.

I siciliani, fanalino di coda del girone 4, sono arrivati a Crotone senza tante pedine importanti, trovandosi al cospetto di una squadra affamata e che di certo non voleva farsi sfuggire l’occasione. E infatti, in vasca, non c’è stata partita. Troppa la differenza tra gli squali biancazzurri e gli ospiti, che hanno presentato una squadra con tanti giovanissimi, che però hanno dimostrato di avere un buon futuro davanti a loro.

Per il tecnico Arcuri è stata anche l’occasione per provare qualche soluzione in partita, amalgamando ancora di più un gruppo che ha come obiettivo quello di arrivare al top nella seconda parte di stagione, quando ogni vittoria sarà decisiva per la promozione. Sugli scudi Massimo Giacoppo e Tkac, entrambi autore di un bel pokerissimo e Zovko, andato segno addirittura sei volte.

Prima rete stagionale anche per De Lucia, che ha voluto condividere la gioia insieme al resto della squadra: “Sono davvero molto contento – ha detto a fine gara – anche se la cosa più importante è la prestazione che siamo riusciti ad offrire come squadra. Sapevamo che era importante vincere e abbiamo voluto imporre, riuscendoci, fin da subito il nostro gioco”.

A fargli da eco uno dei veterani, Ernico Giacoppo: “Siamo riusciti ad agganciare l’Arechi in classifica, questo è un campionato strano, durante il quale ogni settimana può accadere di tutto. Il nostro obiettivo adesso è quello di non lasciare più punti per strada, abbiamo le carte in regola per farlo e lavoriamo ogni settimana per questo”.

RARI NANTES AUDITORE KR-BRIZZ WATERPOLO 22-4

(5-2, 7-0, 6-1, 4-1)

Rari Nantes Auditore Kr: Vasovino, Amatruda, Abela, Zovko 6, Cusmano 2, Tkac 5, M. Giacoppo 5, E. Giacoppo 2, Ursino, Candigliota 1, De Lucia 1, Fusto, Palermo. Tpv: Arcuri.

Brizz Waterpolo: Bonadonna, Anzalone, Zilleri, Pulvirenti, Leonardi 1, Dati 1, Spinosa 1, Saeli, Stivala, Cavallaro 1, Castorina. Tpv: Giuffrida

Arbitro: Marrone.

GIOVANILE

Prima partita di campionato anche per gli squaletti biancazzurri. La formazione Under 12, infatti, è stata impegnata a Rende per l’esordio stagionale. Il risultato ha premiato i padroni di casa, ma i pitagorici hanno fatto comunque bella figura, portando a casa la prima esperienza che sicuramente li aiuterà in futuro. In vasca per la Rari Nantes Crotone sono scesi Ciligot Andrea, Cantisani Davide, Marrazzo Alessandro, Marino Armando, Magheta Giuseppe, Greco Fabio, Franco Alessio e Ierardi Giuseppe.