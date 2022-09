“Onorate la maglia, sudatela sempre”: il messaggio della Curva Sud agli squali

“Onorare la maglia, così come avete fatto a Messina. Anche di più. Fatelo per questa città, per i ragazzi che trascorrono le notti in autostrada per darvi sostegno, ovunque. Noi e voi siamo una cosa sola. Sudatela, sempre”. È questa la richiesta della Curva Sud Crotone, che poco fa ha incontrato la squadra per “caricarla” in vista del match di domani con il Monopoli, la prima casalinga della stagione. Tifo organizzato, ma anche qualche famiglia, così come auspicava la società. Intanto a poche ore dalla chiusura della campagna abbonamenti siamo vicini a quota 3000. Insieme alla squadra erano presenti anche il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna.

