Crucoli pronta per “Sport Expo”

Crucoli (KR) si prepara ad accogliere un grande evento sportivo dell’estate 2024, denominato “SPORT EXPO”, organizzato dall’amministrazione comunale e, soprattutto, patrocinato dal CONI, con il quale quest’ultimo esprime la massima forma di adesione e riconoscimento morale ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, storiche, sportive, artistiche o scientifiche organizzate su tutto il territorio nazionale.

L’appuntamento è fissato per venerdì 26 luglio, con inizio alle ore 16:00, nella frazione marina di Torretta, nei pressi del lungomare Kennedy, lato Nord.

Lo scopo di questa manifestazione è quello di valorizzare lo sport attraverso le associazioni presenti sul territorio comunale, offrendo ai partecipanti la possibilità di praticare diverse discipline sportive.

Le aree attrezzate, che ospiteranno tornei di Beach Soccer a 5, di Beach Volley a 3, con squadre di sesso misto, e di Tennis, che manterranno l’iscrizione gratuita per tutti gli appassionati, faranno da cornice a questo nuovo evento sul territorio comunale.

La giornata si concluderà con la premiazione dei vincitori dei tornei, che chiuderà la manifestazione in bellezza.

Inoltre, un’area speciale sarà dedicata al Pankration, una disciplina in crescita grazie all’impegno del Maestro ROMEO Giuseppe e della sua associazione sportiva WARPEDO.

Nell’occasione, il pubblico avrà la possibilità di provare le tecniche di difesa personale e di anti aggressione femminile, per una vera e propria immersione in questa disciplina sportiva.

Per ZANNINO Domenico, Assessore allo sport del Comune di Crucoli, “SPORT EXPO” sarà un villaggio multidisciplinare che ospiterà i visitatori, gli spettatori ed i partecipanti degli eventi collaterali, lungo tutto il corso della manifestazione, offrendo anche momenti di intrattenimento, di confronto e di benessere comune, poiché oltre al valore sportivo, l’evento avrà anche un fine turistico, mostrando ai nostri ospiti le bellezze di Crucoli e del suo mare cristallino, il tutto accompagnato da buona musica.

Aggiunge, l’Assessore: “Con la richiesta di patrocinio, abbiamo voluto anche puntare a promuovere e valorizzare l’immagine del CONI Calabria, ente sempre attento e vicino a questa tipologia di iniziative a carattere pubblico, e, a seguito del benevolo accoglimento, siamo fieri di averlo ottenuto poiché dà lustro alla nostra comunità”.

Un evento in tutto e per tutto, che servirà a riaccendere e riscoprire l’amore e la passione per la pratica sportiva, con i suoi valori fondamentali, basati sul rispetto reciproco, sulla gioia e sul divertimento.

Continuando, ZANNINO – “Voglio porre un ringraziamento a chi ha permesso la realizzazione pratica dell’evento, in particolare alle associazioni che contribuiranno alla gestione stessa, quali Volley Fidelis Torretta, ASD Polisportiva Torretta, Sport Torretta, WARPEDO e gFashion Fitness Club, al Sindaco LIBRANDI e all’amministrazione comunale, nello specifico all’assessore al Turismo GRECO Innocenza ed al Consigliere TURCO Salvatore, ma anche ai dipendenti degli Uffici Comunali che ogni giorno s’impegnano per accontentare tutte le nostre richieste, le quali, essendo un paese turistico, sono veramente tante”.

“SPORT EXPO” sarà anche l’occasione per inaugurare la palestra all’aperto, il Playground Pubblico finanziato con fondi PNRR – Terza Linea di Intervento per la Realizzazione di Parchi e Percorsi attrezzati per la pratica sportiva libera.

Non mancate a questo evento imperdibile che unisce sport, benessere e divertimento, all’insegna della promozione di uno stile di vita sano e attivo.