Crotone, le nuove maglie tra onde e legami con la storia

Sono state presentate questo pomeriggio le nuove maglie della stagione 2022-2023 del Crotone. Ad indossare le divise sono stati gli ultimi 5 acquisti Bernardotto, Carraro, Crialese, Papini e Tumminello.

Ad introdurre la conferenza, il dg Raffaele Vrenna: “Il concetto di onda che vedete raffigurata sulla maglia è dovuta dall’opera dell’artista Kanagawa, un’opera che mi è molto piaciuta e credo che ci sia un legame fortissimo con il mare, quindi quello di arrivare oltre i propri limiti. Inoltre, ovviamente, c’è l’identità magno-greca, con i grandi atleti crotoniati. All’interno della prima maglia comparirà la scritta ‘Se mai qualcuno capirà’ scelta dai nostri tifosi attraverso un sondaggio sui social”.

Dopo aver mostrato le 3 maglie, sono intervenuti i 5 calciatori che si sono detti “pronti ed entusiasti per questa nuova avventura e non vedono l’ora di riportare il Crotone nella categoria che merita: ciò non sarà semplice, ci aspetteranno tante battaglie, ma siamo pronti”.

