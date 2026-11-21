C’era bisogno di una svolta, è arrivata invece l’ennesima delusione. Il Crotone perde il derby contro il Cosenza e conferma tutti i limiti di una squadra che, anche nei momenti più delicati, fatica a trovare le risorse per cambiare il corso delle partite.
L’autorete di Bashi decide una sfida che i rossoblù avevano provato ad affrontare con intraprendenza, costruendo qualche occasione prima dello svantaggio. Ma è quanto accade dopo a pesare maggiormente sul giudizio della prestazione.
Nella ripresa il Cosenza gestisce senza affanni, mentre il Crotone non trova né il ritmo né le soluzioni offensive necessarie per rimettere in discussione il risultato. I tentativi di Ruggiero nel finale non bastano a cancellare un secondo tempo decisamente deludente.
Allo Scida cala così il sipario su un’altra occasione sprecata. I fischi accompagnano una squadra sempre più in difficoltà, con una classifica deficitaria e la prospettiva della retrocessione che assume contorni sempre più concreti.
CROTONE: Merelli; Bashi (1’st Musso), Tanco, Giron; Veltri, Grosso (33’st Tordini), Barcella, Groppelli; Crapisto (21’st Brignola), D. Russo (14’st Ruggiero), Zunno. A disp.: Martino (GK), Lucano (GK), L. Russo, Stauciuc, Torres, Feola, Guerra, Rodriguez, Pierangeli, Terrasi, Spadoni. All. Greco
COSENZA: Rizzo; Pascalau, Dametto, Cogoni; Cimino (36’st Barone), Ndow (25’st Palazzino), Palmieri (13’st Alena), Quieto (25’st Contiero), Contiliano; Energe (37’st Almaviva), McJannet. A disp.: Iliev (GK), Rantuccio (GK), Giannini, Petrovic, Ragone, Dzepar. All. Coppitelli
ARBITRO: Spina di Barletta
MARCATORI: 36’pt aut. Bashi
AMMONITI: Palmieri (CO), Veltri (CR), Ndow (CO), Giron (CR), Barone (CO)
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