Crotone, assegnate le palestre alle associazioni sportive

Tutte le nove associazione sportive che hanno presentato apposita richiesta avranno una palestra dove poter esercitare la propria attività.

E’ stato stabilito nel corso della Commissione composta dal dirigente del settore Sport, dal rappresentate del coni CONI, del CIP, dal coordinatore EMFS, dal dirigente scolastico designato dell’ATP

La programmazione dell’assessorato in materia di Impiantistica Sportiva e la collaborazione degli istituti scolastici ha consentito che tutte le associazioni, ASD Freedom to play, ASD Futsal Kroton, ASD I Fit Club, Asd Judo Calabro Crotone, Asd Judo Milone, Asd New Team 2000, Asd Tennis Academy Crotone, Asd Tennis Club Crotone e Asd Pallavolo Crotone avessero la possibilità di usufruire, negli orari non di frequenza scolastica, delle palestre.