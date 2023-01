Crotone, arriva anche l’attaccante: è Iacopo Cernigoi

Colpo in entrata per la società pitagorica. “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Feralpisalò il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Iacopo Cernigoi.

Nato a Mantova, il neo giocatore pitagorico ha compiuto 28 anni lo scorso 4 gennaio ed è un centravanti ben strutturato e tecnico.

Cresciuto nel Mantova, passa nelle giovanili del Milan mettendosi in evidenza con la Primavera prima di maturare varie esperienze in giro per l’Italia vestendo, tra le altre, le maglie di Vicenza (in B), Pisa, Juve Stabia e Pescara. Nella prima parte di questa stagione ha indossato la casacca della Feralpisalò, ora è pronto per la nuova avventura con gli squali.

Cernigoi, che indosserà la maglia numero 11, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno al verificarsi di determinate condizioni”.